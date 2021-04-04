الصحة: نقترب من توزيع 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن أعداد المسجلين والراغبين في الحصول على لقاح كورونا ارتفعت جدًا، لدرجة تسجيل أكثر من ربع مليون في يوم واحد.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، نقترب من 5 مليون جرعة تم توزيعها من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الفيروس.

واستكمل متحدث الصحة: إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ويحمي من المضاعفات والمرض الشديد، لكنه لا يقوم بتقليل العدوى بين أفراد المجتمع.

اقرأ أيضًا:

الصحة تحدد 3 طرق للوقاية من الغبار

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية: غلق 9 مساجد بعد ثبوت إصابات كورونا