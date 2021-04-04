«الداخلية» تحبط محاولة تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 أطنان حشيش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنّ الجهات المختصة تمكنت خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 أطنان من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين.

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 أطنان من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وأضاف وزير الداخلية: تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إلى أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.

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