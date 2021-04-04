الصحة عن «ارتفاع إصابات كورونا»: نمرّ بمرحلة مقلقة جدًا وغير مطمئنة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن المؤشرات الوبائية في المملكة تؤكد من يناير حتى الآن ارتفاع الإصابات، متابعًا: إننا في مراحل مقلقة جدًا وغير مطمئنة.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، إننا نواجه أرقامًا «بعدد الإصابات» مثل الأرقام التي سجلت في أبريل من العام الماضي.

واستكمل متحدث الصحة: إن التجمعات والسلوكيات الخاصة مؤلمة ومؤسفة في المواقع كافة، بينما أصبحنا الآن أكثر فهمًا لمواجهة الجائحة ولكن مع ارتفاع الفهم قل الالتزام.

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