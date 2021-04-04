أخبار السعودية اليوم.. 5 توضيحات مهمة من «أبشر» بينها تغيير الحالة الاجتماعية.. وتطبيق «سكني» يسجّل 1.5 مليون زيارة بالربع الأول من 2021

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021م منها: 5 توضيحات مهمة من «أبشر» بينها تغيير الحالة الاجتماعية وتحديث رقم الجوال، وأكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق «تنقل»، وتطبيق «سكني» يسجّل 1.5 مليون زيارة خلال الربع الأول 2021.

5 توضيحات مهمة من «أبشر» بينها تغيير الحالة الاجتماعية وتحديث رقم الجوال

نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»، اليوم الأحد، مجموعة من أبرز الأسئلة وإجاباتها حول الخدمات المتاحة عبر المنصة، وكان من بينها الاستفسار عن تغيير الحالة الاجتماعية، والاعتراض على مخالفة عدم ربط حزام الأمان وتحديث رقم الجوال.

بالصور.. «شؤون الحرمين»: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق «تنقل»

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من تطبيق «تنقل» لقاصدي المسجد الحرام بلغ 66.367 مستفيداً، منهم 27288 مستفيداً من العربات العادية، مبينةً أن الرئاسة وفرت 5000 عربة عادية، إضافةً إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

تطبيق «سكني» يسجّل 1.5 مليون زيارة خلال الربع الأول 2021

سجّل تطبيق برنامج «سكني» للأجهزة الذكيّة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 1.5 مليون زيارة، فيما بلغ متوسط الخدمات الرقميّة التي قدمتها منصّات «سكني» خلال الربع الماضي أكثر من 158 ألف خدمة تم تنفيذها على مدار الساعة ضمن إجراءات سهلة ميسرة، لتسهيل استفادة الأسرة من جميع الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

«الداخلية» تحبط محاولة تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 أطنان حشيش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنّ الجهات المختصة تمكنت خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 أطنان من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين.

إعلان نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لأكثر من 24 ألف طالب وطالبة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، اليوم الأحد، نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ11، الذي سجل فيه أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الحفل الختامي لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك مساء يوم الاثنين 7 رمضان 1442هــ الموافق 19 أبريل 2021م , في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

إغلاق 7 مساجد في منطقتين لإصابة مصلين بفيروس كورونا.. وإعادة فتح 11 أخرى

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأحد، 7 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وزارة العدل تواصل نشر جميع أحكام الإفلاس والقضاء التجاري

أتاحت وزارة العدل الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، إضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

«هدف»: برنامج «وصول» يغطي 80% من تكاليف نقل الموظفات السعوديات

يغطي برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 80 في المائة من تكاليف نقل المرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص من وإلى مقر عملها، سعيًا إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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