أمانة جدة تواصل تعليق رخص البسطات الرمضانية احترازيًا

أعلنت أمانة محافظة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيًا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية وتباشر رصد البسطات المخالفة وإزالتها، بجانب تواصل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.