هيئة الغذاء والدواء تحذر من 12 منتجًا لألعاب الأطفال

حذرت هيئة الغذاء والدواء من 12 منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال بسبب احتوائها على مادتي «الأنتيمون والزرنيخ».

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن سبب التحذير هو تجاوز الحد المسموح به كشوائب من مادة الأنتيمون، وعدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل الالكتروني.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أنه يجب اتباع الإجراءات التصحيحية وهي تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لتراكيز عالية من مادة "الأنتيمون" تسبب أضرار منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها وتهيج الرئتين، كما أن تعرض الجسم لفترات طويلة لمعدن "الزرنيخ" يؤدي إلى تراكمها في الجلد والشعر والأظافر حيث يمكن أن يؤدي التعرض المزمن للزرنيخ إلي التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، كذلك قد يؤدي إلى أعراض أشد خطورة والتي تزداد كلما زادت فترة التعرض.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعد استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية لمنتجات التجميل يتم الإبلاغ عبر 19999.

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