تعرف على مراحل التقديم على برنامج نخب من الصندوق الصناعي

أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت مظلة برامج «نخب»، تهدف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج.

وأوضح الصندوق الصناعي عبر موقعه الإلكتروني أن برامج نخب تدعم تلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي؛ حيث يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.

وأكدت الصندوق الصناعي أن فتح تقديم الطلبات بدأ في 28 مارس المنصرم، وسيتم إغلاق الطلبات في 22 أبريل الجاري، واعتماد طلبات الأولية المطابقة للشروط في 29 أبريل الجاري.

واختبار القدرة المعرفية سيكون من 2-6 مايو المقبل، وتقييم السلوك الشخصي من 19 -24 مايو المقبل، أما تقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم سيكون من 30 مايو حتى 10 يونيو 2021، وستكون المقابلات الشخصية من 20 -28 يونيو 2021، ويبدأ البرنامج في 12 سبتمبر 2021، وفقًا للصندوق الصناعي.

ومن المزايا المقدمة للمرشحين، التطوير الشخصي والمهني، واكتساب خبرات مميزة، ومكافأة شهرية بدل سكن وبدل نقل مكافأة أداء سنوية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، وفرص ممتازة للتعارف وبناء العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي، وفقًا للصندوق الصناعي.

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