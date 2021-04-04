«الصحة»:  673 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض تتصدر بـ319 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 392682 حالة.

وأوضحت الوزارة أنّه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 379816 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6697 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت 6169 حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة 782 حالة.



وتصدرت الرياض الإصابات الجديدة في المملكة مسجلة 319 إصابة فيما سجلت مكة المكرمة 127 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بـ96 إصابة ثم المدينة المنورة بـ26 إصابة.



ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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