5 توضيحات مهمة من «أبشر» بينها تغيير الحالة الاجتماعية وتحديث رقم الجوال

نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»، اليوم الأحد، مجموعة من أبرز الأسئلة وإجاباتها حول الخدمات المتاحة عبر المنصة، وكان من بينها الاستفسار عن تغيير الحالة الاجتماعية، والاعتراض على مخالفة عدم ربط حزام الأمان وتحديث رقم الجوال.

أورد حساب «أبشر» على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» إنفوجرافًا بعنوان: «أسئلة وأجوبة» وعلق عليه قائلاً: « تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر».

وفيما يلي تستعرض «عاجل» الأسئلة وإجابتها:

لديّ مشكلة في البصمة لا تستجيب في أجهزة الخدمة الذاتية لتحديث رقم الجوال في منصة أبشر؟

يمكنك حجز موعد لتفعيل أو تحديث رقم الجوال من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية المنصة https://www.absher.sa ثم اختيار المواعيد الجوازات أو الأحوال المدنية.

هل استطيع تغيير الحالة الاجتماعية من خلال منصة أبشر؟

نعم، يمكنك ذلك من خلال خدمة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية خدماتي - خدمات- الأحوال المدنية -مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

لديّ سائق خاص وأريد إصدار تفویض قيادة مركبة كيف يمكنني إصدار التفويض من خلال منصة أبشر؟

يمكنك ذلك من خلال الدخول لحسابك في منصة أبشر ثم اختيار المركبات - خدمات - إدارة المركبات - اختيار المركبة - إصدار التفويض

كيف يتم الاعتراض على مخالفة عدم ربط حزام الأمان من خلال منصة أبشر؟

يتم ذلك من خلال خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية خدماتي - خدمات - المرور - الاعتراض على المخالفات المرورية.

هل يمكن طلب تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر؟

نعم، يمكن طلب تعديل المؤهل الدراسي من خلال خدمة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية في منصة أبشر وذلك بالضغط

على طلب جديد ثم اتباع التالي:

• المنطقة (وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية)

•الخدمة (خدمات السجل المدني)

• الخدمة الفرعية (تعديل المؤهل الدراسي)، ثم رفع المرفقات المطلوبة وتقديم الطلب.

اقرأ أيضًا:

«أبشر» توضح خطوات إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح

«أبشر» تكشف آلية دفع ثمن السيارة عبر خدمة «مبايعة المركبات» في المنصة

«أبشر» توضح طريقة تعديل المؤهل حال عدم توفر الخدمة