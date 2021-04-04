وزير الداخلية يكشف حجم المخدرات المضبوطة خلال 3 أشهر

كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن حجم المخدرات التي تمكن الجهات المختصة من ضبطها وإحباط تهريبها إلى داخل المملكة، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" إن الجهات الجهات المختصة تمكنت خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 أطنان من الحشيش، و5.5 كيلو جرامات من الكوكايين.

وأضاف: "تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم".

وقال وزير الداخلية: "أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبنائه من كل مكروه".