

أبهـا 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

نظمت كلية الطب بجامعة الملك خالد أمس ندوة علمية افتراضية بعنوان " مستجدات فيروس كوفيد 19.. دروس مستفادة بعد مرور عام على الجائحة" .

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي خلال الندوة أهمية البحث العلمي والدراسات المتخصصة في الجامعة المتعلقة بهذه الجائحة والنتائج المرجوة منها ، مشيرًا إلى أن نظام التعليم بالمملكة بجميع مستوياته أثبت قدرته على التعامل مع الحدث بنجاح منقطع النظير .

من جانبه أوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان بن محمد الحميّد أن عدد المستفيدين والمسجلين في الندوة -التي قدّمها نخبة من المختصين في المجال- تجاوز 1500 من الأطباء والممارسين الصحيين والمهتمين من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الندوة ناقشت الدروس العلمية المستفادة , وآخر المستجدات في تشخيص المرض ومضاعفاته وسبل علاجه والوقاية منه.

// انتهى //

16:47ت م

0151





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 1500 مستفيد ومستفيدة من ندوة طب جامعة الملك خالد حول " مستجدات كورونا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.