السعودية اليوم/ أمانة الشرقية كود البناء السعودي يسهم في رفع جودة البناء



الدمام 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن كود البناء السعودي يسهم في رفع جود البناء وضمان سلامة الأفراد والمنشآت، لارتكازه على السلامة والصحة العامة والاهتمام بالاستدامة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي أن الكود يهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة للمواطنين بالمملكة والارتقاء بجودة الأبنية وتطوير صناعة البناء، والحفاظ على الاستثمارات وتخفيف خسائر المخاطر الطبيعية، ومواكبة النهضة العمرانية المتسارعة بالمملكة.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية ستسهم في رفع جودة البناء وتحسين أدائه، مبينا أنها تتضمن 41 عنصرا لتصنيف المخالفات على أسس ومعايير الكود، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلبات الكود وأهدافه، فيما ستخضع المباني التي لا تزال تحت الإنشاء لعمليات التفتيش العامة.

من جانب آخر أنذرت أمانة الشرقية أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها "إشغال الطرق" في جميع الأحياء السكنية في محافظة الجبيل، يأتي ذلك ضمن جهودها لتطبيق نظام إشغال الطرق العامة، ومبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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16:47ت م

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