السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني المكلف



الاحساء 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم , اللواء ركن عبدالله بن ناصر الدعجاني بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالأحساء .

وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكداً ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها ، متمنيا للواء الدعجاني التوفيق في مجال عمله .

فيما اكد اللواء الدعجاني بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة .

// انتهى//

16:22ت م

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