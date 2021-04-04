السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل تعليق رخص البسطات الرمضانية احترازياً



جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أعلنت أمانة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس

كما أكدت استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية ومباشرة رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب تواصل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دورالسكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

// انتهى //

16:11ت م

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جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأعلنت أمانة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا كما أكدت استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية ومباشرة رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب تواصل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دورالسكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.// انتهى //16:11ت م0138

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