السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلق 15مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تجاوزت 299 مليون ريال لخدمة أكثر من 110 آلاف مستفيد



بريدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في الإمارة اليوم , 15 مشروعاً لخدمات المياه والصرف الصحي بمدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم ، بتكلفة تجاوزت 299 مليون ريال وتخدم أكثر من 110 آلاف مستفيد بالمنطقة ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

ونوه سموه خلال رعايته حفل تدشين مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بالجهود التي تبذلها الوزارة لتزويد المنطقة بمشاريع مياه محلاة معتمدة ستعلن قريباً ، وهو ما سينعكس على المنطقة ومشاريعها وعلى حفظ المياه الجوفية .

وأشار إلى ما عُرض على وزير البيئة بشأن مشروع وداي الرمة ، وأهميته الاستراتيجية والحيوية كونه النهر الجاف الأطول بالجزيرة العربية من غربها إلى شرقها ، مشيداً بدعمه الذي كان له الأثر الكبير لرفع معنويات فريق عمل وادي الرمة، مبيناً أنه جرى توقيع عدد من الاتفاقيات شملت الزراعة العضوية وكذلك العديد من المشاريع التي تخدم المنطقة.

فيما أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة من جهته ، أن هذه المشروعات التنموية تأتي في إطار حرص شركة المياه الوطنية ممثلةً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم على تعميم كل خدماتها إلى المواطنين وفق رؤية المملكة 2030 ، بهدف خدمة المواطن والمقيم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم ، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية بالخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم.

بدوره بين مدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبد المحسن الفريحي أن المشروعات التي أطلقها سموه تضمنت تطوير محطة تنقية المياه ، وتنفيذ المرحلة الأولى لمحطة الضخ عبر الشبكات بطاقة إجمالية تصل إلى 25000 متر مكعب في اليوم لتعزيز إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين غرب مدينة بريدة ، وتشييد خزان توزيع في مركز القرعاء بسعة 50 ألف متر مكعب بتكلفة مالية تجاوزت 24 مليون ريال ، إضافة إلى تنفيذ مشروع ربط 5 آبار بمحطة التنقية الرابعة في محافظة البكيرية عبر الشبكات ليصل متوسط كميات التوزيع اليومية إلى 34 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال ، وتنفيذ 5 مشروعات لشبكات توزيع مياه الشرب بأطوال تجاوزت 750 كيلو متراً طولياً ، وأكثر من 8200 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 63 ألف مستفيد جديد بتكلفة مالية تجاوزت 158 مليون ريال ، وذلك لتعزيز خدمات إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين ، وزيادة نسبة التغطية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والمذنب ، و20 مركزًا في المنطقة.

وفي الجانب البيئي أفاد أنه تم تنفيذ 4 مشروعات بالمنطقة لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية من خلال تنفيذ أكثر من 6000 توصيلة صرف صحي منزلية ، وبأطوال تجاوزت 68 كيلو مترًا طوليًا ، مع تنفيذ وتشغيل محطة ضخ بمحافظة عنيزة بطاقة تجاوزت 10 آلاف متر مكعب في اليوم، لخدمة أكثر من 46,300 مستفيد جديد ، وبتكلفة مالية تجاوزت 91 مليون ريال .

وقد شهد حفل تدشين المشاريع عرضاً مرئياً يتضمن شرحاً موجزاً عن تفاصيل وتكاليف ومستهدفات المشاريع التي نفذت في منطقة القصيم.

حضر التدشن وكلاء إمارة المنطقة ، ووكلاء وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وعدد من المسئولين بالمنطقة.

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16:10ت م

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