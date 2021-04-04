السعودية اليوم / (27083) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع



‏ الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

// انتهى //

16:03ت م

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‏ الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27083) مخالفة، وذلك للمدة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـوسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .// انتهى //16:03ت م0136

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