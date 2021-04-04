السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تعتمد آلية جديدة لاختيار عمداء الكليات



السيح 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

اعتمد معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد اليوم آلية جديدة لاختيار عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة ، بهدف تطوير العمل الإداري في الجامعة ، وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس الأكثر كفاءة وتأهيلاً لتولي المناصب القيادية ‏في الجامعة وفروعها.

وتم استحداث ‏لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة، التي تختص بوضع إطار عام للشروط المطلوبة وتحديد عناصر المفاضلة بين المتقدمين ، وحصر العمادات الشاغرة ‏والإعلان لعموم أعضاء هيئة التدريس لتقديم طلباتهم للترشح ، مع تحديد آلية كاملة لفرز الطلبات وآلية الترشيح.

وتأتي هذه الإجراءات سعياً من جامعة الأمير سطام لتمكين القيادات وتوسيع دائرة الاختيار والترشح ، بمعايير تحقق الكفاءة والجودة وتعزيز الشفافية في اختيار قيادات الجامعة.

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16:01ت م

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