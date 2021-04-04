السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 237 جولة رقابية في العزيزية وتغلق معملاً مخالفاً في الشوقية



مكة المكرمة 22 شعبان 1442 هـ الموافق04 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة وبمساندة الجهات الأمنية وإدارة النظافة العامة 237 جولة رقابية في نطاق العزيزية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنه للمتسوقين وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق سوق عشوائي مخالف بمنطقة ملكان تديره عماله وافدة مخالفة ورفع 3 أطنان من المخلفات وإزالة مباسط عشوائية وغير نظامية ، كما أغلقت لفرق الرقابية 5 أحواش مخالفة تعمل بدون تراخيص نظامية، ورفع ما يقارب 400 طن من المخلفات من مستودع لبيع الحديد والخردوات الصلبة مخالف ، إضافة إلى مصادرة 687 كغم من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

وفي سياق متصل؛ أسفرت جهود جولات أمانة العاصمة المقدسة عن إغلاق معمل جبس بورد مخالف وذلك ضمن نطاق الشوقية الفرعية , حيث تم ضبط معمل لجبس بورد مخالف يعمل بدون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة حيث تم أشعار مسؤول الموقع بالمراجعة وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة ضمن نطاق البلديات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

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16:00ت م

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