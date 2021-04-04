

حائل22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم , وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار .

وناقش سموه آليات الحد من تزايد عدد الإصابات بحالات

حضر الاستقبال مدير الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري ، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الحميضي .

// انتهى //

15:57ت م

0132



حائل22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم , وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار .وناقش سموه آليات الحد من تزايد عدد الإصابات بحالات كورونا وأهمية تشديد الاجراءات الاحترازية وتطبيق النظام بحق المخالفين ، حاثاً الجميع على الالتزام والإبلاغ عن المخالفين ومضاعفة الفرق الميدانية لجهودها ورفع تقاريرها العملية أولاً بأول ، وتكثيف الحملات التوعوية من مختلف الجهات المعنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والمساهمة في الوعي المجتمعي ، مشدداً على أن المخالفات سترصد وستطبق علىهم العقوبات النظامية بحقهم .حضر الاستقبال مدير الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري ، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الحميضي .// انتهى //15:57ت م0132

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.