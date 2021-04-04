السعودية اليوم / المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك يعقد جلسته الأولى



الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

عقد المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك اجتماعه الأول اليوم بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وذلك بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عددًا من القرارات، تضمنت اختيار المجلس التنفيذي المهندس عبدالله بن علي النعيم لرئاسة المجلس لفترته الجديدة، بعضوية كل من المهندس سعود بن راشد العسكر، والدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني، والدكتور أحمد بن سهيل عجينه، والمهندس أنس بن ناصر الحميد، والمهندس عبدالله بن غنيم الغنيم، والمهندس عبدالعزيز بن فيصل السيف، وهلا بنت إبراهيم حلواني ، وأحمد بن محمد الشايع، كما استعرض المجلس مستهدفات الجمعية للعام الحالي، وأهم إنجازات الجمعية للعام المنصرم.

وثمن الدكتور الربيعة جهود مجلس الإدارة السابق في الرفع من مستوى أداء الجمعية خلال المدة الماضية ، متمنيا لأعضاء المجلس التنفيذي الجدد التوفيق في المرحلة القادمة .

// انتهى //

15:46ت م

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