السعودية اليوم / أمانة جدة تكثف الرقابة على المنشآت خلال اليومين الماضيين



جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أغلقت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 154 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك خلال 6437 جولة رقابية على المنشآت التجارية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 273 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، إلى جانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 .

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15:45ت م

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