السعودية اليوم / جامعة جازان تطلق مشروع التطوير والتحول الرقمي



جيزان 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني , اليوم , مشروع التطوير والتحول الرقمي بالجامعة ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات.

وأكد أهمية المشروع وإسهامه الفاعل في التحول الرقمي الحقيقي للجامعة والكليات والعمادات التابعة لها ، وما سينتج عنه من خدمات ذات جودة عالية تتسم بالتطور المستمر.

من جانبه بيّن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي أن المشروع يهدف لإعادة بناء العمليات ورسم خارطة التكامل والتميز المؤسسي، والتركيز على المخرجات بهدف استمرارية عملية التطوير وترتيب الأولويات وتحقيق رضا المستفيد.

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15:42ت م

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