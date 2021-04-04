الحكومة الأردنية: الأمير حمزة حرض بمقطعي فيديو وجهات خارجية تواصلت مع زوجته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت الحكومة الأردنية أن هناك جهات خارجية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، وأن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة وآخرين.

لم يتجاوب:

وقال نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي، إن هناك ارتباطاً بين باسم عوض الله وجهات خارجية، موضحاً أن الأمير حمزة لم يتجاوب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن.

تحريض:

وتابع أن الأمير حمزة قام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعي فيديو.

ويوم أمس أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدًا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.



شارك الخبر