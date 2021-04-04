الصحة: نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن المملكة في مراحل مقلقة جدًا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

أرقام مرتفعة:

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم لكشف مستجدات كورونا: “لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي”.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعاً في المنحنى الوبائي للإصابات منذ يناير الماضي، حيث تواجه الوزارة أرقاماً مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي.

وشدد على التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

لقاحات كورونا:

وأعلن العبدالعالي عن أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يقترب من 5 ملايين، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المسجلين لتلقي اللقاح يدل على وعي المجتمع.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (673) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (504) حالات، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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