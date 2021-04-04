شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الإسكان ونسب الانجاز بها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله المويهي، ومستشار اللجان والفروع والتنمية بالإسكان التنموي عبدالرحمن القرني.

واطلع سموه على التقرير السنوي لشؤون الإسكان للعام 2020، ومشروعات الإسكان بالمنطقة ونسب الإنجاز واعداد المستفيدين، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه المشروعات من القيادة الحكيمة -حفظها الله- والتي تحرص على حصول كل مواطن على سكن مناسب وفق اختيارات متعددة تقدمها الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات.