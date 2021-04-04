شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأمن العام يؤكد بأنه لن يتهاون في رصد المخالفات لحماية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام بأنه سيتم رصد ومتابعة تطبيق النظام بشكل دائم.

وأكّد بأن الأمن العام مستمر في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وأشاد المتحدث بتعاون أفراد المجتمع بالبلاغات عن أماكن التجمعات ، مؤكداً متابعتهم لرصد وتطبيق النظام بحق المخالفين بشكل دوري.

وأكد بأنه قد تم ضبط 9 آلاف مخالفة في الرياض وارتفاع في عدد المخالفات الاحترازية في عدد من المناطق ، مناشداً المجتمع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية.