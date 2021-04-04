شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الداخلية : الجهات الأمنية تتصدى للمخدرات بحزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الوعي المجتمعي كوّن سدّاً منيعاً ضد من يستهدف الامن والاستقرار

- استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر الأدوات

- التنسيق والتعاون الخارجي ساهم في إحباط التهريب

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بأن الجهات الأمنية وشركاؤوها تتصدى للمخدرات بكل حزم.

كان ذلك في سلسلة تغريدات على حساب سموّه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء فيها : "تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا".

"تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلو جرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم".

"أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبنائه من كل مكروه".