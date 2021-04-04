شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة بعد غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • استعراض توصيات اللجان والمقترحات المقدمة من المواطنين

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة في دورتها الثانية من الفترة السابعة للعام المالي 1442-1443هـ يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً عبر الإتصال المرئي.

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض توصيات اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات.