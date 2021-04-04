شكرا لقرائتكم خبر عن "متمم" يرصد مستهدفات التخصيص وجذب الاستثمارات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" لقاءً افتراضياً بعنوان: "التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية" وذلك مساء الغد، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل الإثراء المعرفي ونشر المعرفة في المجالين المالي والاقتصادي.

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عجلان العجلان، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" لإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع المطارات جلبان الجلبان، ويديره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ، عدة محاور أهمها: مستهدفات التخصيص الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، ومناقشة النتائج التي ستتحقق بعد رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يسلّط الضوء على القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ودورها في تحقيق رؤية 2030، إذ جاء برنامج التخصيص ضمن برامج الرؤية الطموحة وأحد أهم مستهدفاتها، بالإضافة الى أهمية التخصيص في رفع الكفاءة الاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام التخصيص الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر [email protected] في تمام الساعة ٧ مساء.