شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين": ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق "تنقل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" لقاصدي المسجد الحرام بلغ 66.367 مستفيداً، منهم 27288 مستفيداً من العربات العادية، مبينةً أن الرئاسة وفرت 5000 عربة عادية، إضافةً إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة .

وبين مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن تطبيق "تنقل" يمكن من خلاله الاستفادة من العربات الكهربائية والعادية، وتقديم خدمة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين .

وأضاف المالكي أن عدد المستفيدين من التطبيق تجاوز 60 ألف مستفيد ومستفيدة ينتمون لأكثر من 35 دولة، موضحاً أن الخدمات المقدمة من خلال التطبيق هي (طواف فقط لعمرة كاملة، سعي فقط وخدمة السائق مجانية) مؤكداً أن تقدم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً .