صواريخ "بلد" الجوية.. نيران تسبق الحوار الأمريكي العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي بأن صاروخين استهدفا، اليوم الأحد، قاعدة جوية تضم قوات أمريكية.

ووفق المصدر الذي تحدث لـ"الخليج 365" فقط تعرضت قاعدة بلد الجوية، الواقعة شمالي العاصمة بغداد، لصاروخين.

وأضاف المصدر أن" الصاروخين وقعا قرب السياج الخارجي لقاعدة بلد دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفيما لم تتبن أي جهة مسؤولية القصف حتى كتابة الخبر، يأتي هذا الهجوم قبل ثلاثة أيام على انطلاق حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن التي تنسب هكذا هجمات لفصائل موالية لإيران في العراق.

وهذا الهجوم هو الـ14 من نوعه الذي يستهدف قوات ومنشآت تابعة للولايات المتحدة أو أرتال عسكرية عراقية للدعم اللوجستي للقوات الأجنبية، منذ وصول الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأحيانا، تتبنى هذه الهجمات مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران.

وسبق أن هدد قيس الخزعلي، أحد قياديي الحشد الشعبي، بأن العمليات التي تستهدف أمريكيين "ستستمر وتزداد إذا لم توافق الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق".

والأربعاء المقبل، ينطلق الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، عبر تقنية الفيديو، في لقاء من المفترض أن يبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، إلى جانب ملفات في السياسة ومجالات أخرى.