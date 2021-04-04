14 فنيًا يبدؤون صيانة كسوة الكعبة لمدة خمسة أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 -مكة المكرمة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الأحد، في الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة، وتستمر أعمال الصيانة لمدة خمسة أيام، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويقوم بأعمال الصيانة (14) فنيًا، يرافقهم مراقب الجودة، والأخصائي الصحي، تابعين لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، ووحدة السلامة والصحة المهنية.

أعمال الصيانة:

وذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابر، بأن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وأكد الجابري أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وأن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج من خلال كادر فني سعودي مؤهل تأهيلاً عالياً ويمتلك خبرة تصل إلى ثلاثين عامًا.

إجراءات احترازية:

وذكر الجابري أن جميع الأعمال تتم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وبحضور أخصائي صحي للطوارئ، للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهمة.

وقال الجابري لدينا عدد من الشباب يرافقون الفنيين والمختصين لغرض التدريب، وممارسة العمل الميداني بعد أن حصلوا على دورات مكثفة وعمليات تدريب في المجمع لتأهيلهم للعمل الميداني.

كما أكد الجابري أن جميع أعمال الصيانة وتدريب الشباب تتم بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.

وفي ختام حديثه شكر الجابري جميع المشاركين في أعمال الصيانة وعلى رأسهم مدير وحدة الجودة بالمجمع المهندس فهد الثبيتي، ورئيس وحدة السلامة والصحة المهنية مازن ورقنجي، ورئيس الوحدة الصحية فادي السالمي، الذي قال: نحظى بدعم غير محدود، وتوفر لنا جميع الإمكانيات، والآلات المتطورة لعمليات الصيانة الموسمية والدورية، سائلًا الله –عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.



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