وزير الداخلية: ضبط أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش في 3 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، مضيفًا: “مستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

نجاحات 3 أشهر:

وتابع وزير الداخلية في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الأحد: “تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلو جرام من الكوكايين.

كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم”.

آفة المخدرات:

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات، متابعًا: “حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه”.



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