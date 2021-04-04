وزارة العدل تنشر جميع أحكام الإفلاس والأحكام التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة العدل أنها تواصل نشر جميع أحكام الإفلاس والأحكام التجارية عبر بوابة الوزارة وذلك للشفافية ونشرًا للثقافة العدلية.

رفع مستوى الوعي:

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف رفع مستوى الوعي بالقضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، ونشر الثقافة العدلية، وكذلك نشر التطبيقات العملية للقضاء.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن ذلك من بوابة الوزارة الإلكترونية من هنا واختيار الوزارة ثم مركز البحوث ثم نشر الأحكام.



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