مركز متمم يناقش التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالي “متمم” لقاءً افتراضيًا بعنوان: “التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية” وذلك مساء الاثنين 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 أبريل 2021م، ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل الإثراء المعرفي ونشر المعرفة في المجالين المالي والاقتصادي.

مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص الأستاذ سلطان القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي” لإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع المطارات الأستاذ جلبان الجلبان، ويديره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الأستاذ طلعت حافظ، عدة محاور أهمها: مستهدفات التخصيص الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، ومناقشة النتائج التي ستتحقق بعد رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يسلّط الضوء على القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ودورها في تحقيق رؤية 2030، إذ جاء برنامج التخصيص ضمن برامج الرؤية الطموحة وأحد أهم مستهدفاتها، بالإضافة إلى أهمية التخصيص في رفع الكفاءة الاقتصادية.

اعتماد نظام التخصيص الجديد

ويأتي هذا اللقاء بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام التخصيص الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز “متمم” على تويتر [email protected] في تمام الساعة ٧ مساءً.



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