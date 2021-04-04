الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد مؤقتًا في منطقتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

تفاصيل المساجد المغلقة

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيه حالة واحدة.

إعادة فتح 11 مسجدًا

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وحذرت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخي في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سبباً في إيذاء المصلين، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.



شارك الخبر