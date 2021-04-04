شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يوقع عقود مشاريع خدمية متنوعة بـ 7 ملايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عقود مشاريع خدمية متنوعة تفوق قيمتها 7 ملايين ريال في مواقع مختلفة، وذلك لتنمية وصيانة وتأهيل الخدمات، ومنها السفلتة والإضاءة مع تنفيذ خطة معالجة التشوهات البصرية.

وقال أمين عسير إن العقود التي أبرمتها الأمانة، شملت مواقع متنوعة لتأهيل عدد من الطرق ومعالجة التشوهات البصرية ومشاريع الإنارة بقيمة تصل إلى 7.394.683 ريالاً، وإن أعمال المقاولين تشمل تقديم المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض الشوارع والطرق الرئيسية، من خلال صيانة الطبقات الأسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والأرصفة الجانبية والإنارة، وتوفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها.

وأضاف، من ضمن العقود تنفيذ خطة معالجة التشوهات البصرية التي تشمل كل مظاهر التشوهات والتخلص منها وفق الطرق الصحيحة من خلال تنفيذ خطة الأمانة وبلدياتها لمعالجة التشوه البصري، والحفاظ على المشهد العام ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية، مع تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والطرقات الرئيسة والأحياء والمرافق العامة في إطار الإجراءات الاحترازية، وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدًا بدء تنفيذ مشروع صيانة شبكة الإنارة بهدف رفع كفاءة التشغيل والتحكم الكامل بالشبكة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمرافق المتنوعة ومتابعة الأعطال، مفيداً بأن تلك العقود والمشاريع تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير، على تأهيل وصيانة عدد من الطرق، وتكامل الخدمات الأخرى، وإنجازها في أسرع وقت ممكن، وفق المعايير والمواصفات المُتبعة والبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع مع التأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين الالتزام بالخطة الزمنية، وتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق، إلى جانب المتابعة الدورية والوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.