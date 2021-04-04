شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: حضانة الأبناء بعد الطلاق تقررها المحكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة العدل آلية تقديم طلب توثيق حضانة الأبناء بعد طلاق الزوجين، سواء في حال وجود نزاع أو لا، وكذلك في حالة وجود الأبناء لدى الأم أو لا.

وأعلنت وزارة العدل أن تقرير حضانة الأبناء بعد الطلاق راجع للمحكمة، كما أنه عند تقدم الأم بطلب صك الحضانة لا يشترط أن يكون الشهود من الأقارب، كما أكدت «العدل» أنه في حال عدم وجود نزاع وكان الأبناء عند الأم فيتم التقدم بطلب توثيق الحضانة عبر الرابط (https://inhaatportal.moj.gov.sa/).

وشددت وزارة العدل على أنه في حال وجود نزاع على الحضانة بين الأبوين أو عدم وجود الأولاد لدى الأم، فيتم التقدم بدعوى حضانة عبر الرابط التالي: (https://najiz.sa/applications/landing/service/1).