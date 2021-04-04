السعودية | قبيل رمضان.. البدء في صيانة كسوة الكعبة المشرفة

شكرا لقرائتكم قبيل رمضان.. البدء في صيانة كسوة الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، في الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة، وتستمر أعمال الصيانة هذه لمدة خمسة أيام، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

من أعمال صيانة كسوة الكعبة

ويقوم بأعمال الصيانة 14 فنياً، يرافقهم مراقب للجودة وأخصائي صحي تابعان لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف ووحدة السلامة والصحة المهنية.

وذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابر، أن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

من أعمال صيانة كسوة الكعبة

وأكد الجابري أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة. وأضاف أن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، كما تتم حياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب بسرعة إذا احتاج وذلك من خلال كادر فني سعودي مؤهل تأهيلاً عالياً ويمتلك خبرة تصل إلى 30 عاماً.

وذكر الجابري أن جميع الأعمال تتم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وبحضور أخصائي صحي للطوارئ، للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهمة.

وقال الجابري لدينا عدد من الشباب يرافقون الفنيين والمختصين لغرض التدريب، وممارسة العمل الميداني بعد أن حصلوا على دورات مكثفة وعمليات تدريب في المجمع لتأهيلهم للعمل الميداني.