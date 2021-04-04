شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمهر عدد كبير من الأشخاص لحضور فقرات ترفيهية بمركز تجاري في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، تجمعاً مخالفاً لعدد كبير من الأشخاص لحضور فقرات ترفيهية قدمها أحد المراكز التجارية بمدينة الرياض.

وكشف الفيديو، عن تجمهر عدد كبير من الأشخاص لمشاهدة الفقرات الترفيهية التي جرى تقديمها أمام المركز التجاري بجانب أحد طرق حي العرجاء بالرياض، وسط غياب الإجراءات الاحترازية خاصة تطبيق التباعد الجسدي.

ومن جانبه، ودعا مركز أمانة منطقة الرياض إلى تزويده ببيانات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.