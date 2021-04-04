شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد «الهوية الوطنية الرقمية » في تعاملات المستفيدين بتعليم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجَّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي باعتماد العمل بالهوية الرقمية وهي النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق " أبشر ".

وجاء ذلك لتمكين المستفيدين في تعليم الرياض وجميع الإدارات التابعة له من تقديم بيانات الهوية الوطنية واستعراضها بصورة إلكترونية للتحقق من هوياتهم وإنجاز معاملاتهم.

كما يأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق " أبشر أفراد" تحت مسمى الهوية الرقمية, وتنفيذًا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية باعتماد الهوية الرقمية من منصة " أبشر " كبطاقة شخصية يسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.