شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل تواصل نشر جميع أحكام الإفلاس والأحكام التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة العدل الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، إضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية هنا

ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب.

وتسعى وزارة العدل من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.

يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.