شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يوم غد الاثنين إن شاء الله ،الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن بعد بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .

وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي عن عظيم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته وتشريفه لهذا الاحتفال، ومشاركته أبناءه الخريجين و الخريجات يوم فرحتهم، وحرص سموه الدائم على دعم جميع مناشط وبرامج التدريب التقني والمهني ، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد إهتمام حكومتنا الرشيدة ايدها الله وولاة الأمر حفظهم بكافة المواطنين، مهنئًا الخريجين و الخريجات ، داعيًا الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم، لافتًا النظر إلى أن مستقبل الوطن ينتظر الخريجين والخريجات وهم مسلحين بالعلم والمعرفة، وبما لديهم من المعارف والمهارات ما سيمكّنهم -بإذن الله- أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن الغالي وشركاء في خدمته وتنميته.

وثمّن لمعالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد حضوره الحفل ودعمه المستمر لتقني عسير .

وابان الدكتور سليمان الحفظي أنه بلغ عدد الخريجين والخريجات من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد تدريب السجون (٤٣١٦) خريجاً وخريجة للعام التدريبي ١٤٤١ - ١٤٤٢ .