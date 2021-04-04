شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: كود البناء السعودي يسهم في رفع جودة البناء وضمان سلامة الأفراد والمنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن كود البناء السعودي يسهم في رفع جود البناء وضمان سلامة الأفراد والمنشآت، فيما أشارت الى أن كود البناء السعودي يرتكز على السلامة والصحة العامة والاهتمام بالاستدامة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن كود البناء السعودي يرتكز على السلامة والصحة العامة والاهتمام بالاستدامة، عبر مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وأنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

ولفت الى أنه يهدف الى ضمان السلامة والصحة العامة للمواطنين بالمملكة والارتقاء بجودة الأبنية وتطوير صناعة البناء، وكذلك الحفاظ على الإستثمارات وتخفيف خسائر المخاطر الطبيعية.

إضافة الى مواكبة النهضة العمرانية المتسارعة بالمملكة، من خلال رفع جودة البناء وضمان سلامة المنشآت وقاطنيها عن طريق اعتماد مواد بناء أعلى جودة وأكثر كفاءة وقدرة على ترشيد الطاقة وتقليل نفقات الصيانة الدورية للمباني عن طريق وضع الحد الأدنى من الاشتراطات التي تحدد أسس الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لتنفيذ منشآت آمنة وصحية.

وقال أن اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي حددت مهام الجهات ذات العلاقة بتطبيق الكود وإصدار تراخيص أعمال البناء وحددت مراحل تطبيق كود البناء السعودي التي بدأت من تاريخ نفاذ النظام (1439/11/07هـ) ، والذي يتم تطبيقه حاليا على صالات الأفراح، والسينما، و المسارح و مراكز الرعاية الصحية، و الشقق المفروشة الفندقية، والنزل ومباني الخدمات الترفيهية والتجارية والمباني السكنية، لافتا الى أنها تأتي ضمن الفترة الاسترشادية التي تمتد حتى تاريخ 1/7/2021م ضمن المرحلة الثالثة والتي بدأت من 1442/01/01هـ وتستمر الى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ

وأكد المهندس مازن بخرجي على أن تطبيق كود البناء السعودي سيسهم في رفع جود البناء وتحسين أداؤه بدءا من عملية التصميم ووضع الضوابط والاشتراطات التي تنظم العملية التصميمية وتحقق المعايير الصحيحة للبناء وامتد لمرحلة التنفيذ واشراك المكتب الاستشاري الهندسي مع المقاول في متابعة التنفيذ بكافة المراحل، إضافة الى إقرار التأمين ضد العيوب الخفية والمتضمن الرقابة على جميع عناصر البناء وما يوفره من ضمان للمالك بتلافي العيوب الخفية أثناء التنفيذ.

وشدد على أن كود البناء السعودي ساهم بشكلٍ كبير في تحقيق جودة المباني التي استهدفها كود البناء، والتي بدأت ملامحها بالظهور مع بدء التطبيق الشامل لمنظومة إصدار الرخص الإنشائية التي تلزم الجميع بتحمل المسؤولية عن العمل المنوط به من خلال الرقابة التي تمارسها أمانة المنطقة الشرقية على المشروعات ومن خلال البلديات التي يمارس منسوبي إدارة الرخص فيها دورا محوريا في التفتيش العام على التنفيذ بجميع مراحله.

وكشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، بأن لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي تتضمن 41 عنصر، موضحا أن الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلا عن الإزالة أو التصحيح.

وذكر أن الأسس والمعايير في تطبيق كود البناء السعودي تتضمن تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، وزيادة العمر الافتراضي للمباني من خلال تطبيق قواعد واشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي واستخدام المواصفات القياسية السعودية والترشيد في استهلاك الطاقة بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، إضافة الى زيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية.

وكذلك اقتراح الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلبات الكود وأسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل –لا سمح الله -في المملكة ومراقبتها الدائمة التي تساعد على تحقيق الأهداف.

وأشار الى أن المباني التي لا تزال تحت الإنشاء ستخضع لعمليات التفتيش العامة كمثيلتها من المباني التي بدأ تنفيذها بعد تطبيق الكود وسيصدر بشأنها تقارير متابعة أعمال البناء من قبل المكتب الاستشاري المشرف وستوضع الآليات اللازمة لإصدار شهادة إشغال لها بعد تقرير هندسي يفيد بعدم مخالفة اشتراطات ومعايير كود البناء السعودي التي هي في الأساس تمثل الحد الأدنى من المعايير الهندسية لضمان سلامة وأمن المنشأة.

وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأن كود البناء هو قانون صدر من المؤسسة التشريعية لوضع الحد الأدنى من المقاييس والمعايير المعتمدة والمطلوبة لسلامة البناء وليست دليل للتصميم أو التنفيذ أو الصيانة.