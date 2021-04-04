إغلاق 7 مساجد في منطقتين لإصابة مصلين بفيروس كورونا.. وإعادة فتح 11 أخرى

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأحد، 7 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم الأحد موضحة أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيه حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجد أربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وحذّرت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخ في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سبباً في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.

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