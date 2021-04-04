6 شروط للالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التذكير بشروط الالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

وقال الصندوق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنَّ هناك "6 شروط للالتحاق بـبرنامج أكاديمية هدف للقيادة، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة"، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى البرنامج عبر الرابط

ونشر الصندوق إنفوجرافًا بعنوان ( 6 شروط للانضمام لبرنامج أكاديمية هدف للقيادة) موضحًا أن الشروط تتمثل فيما يلي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.

ـ أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس على الأقل.

ـ أن يكون لديه خمس سنوات خبرة عملية على الأقل.

ـ أن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين.

ـ اتقان اللغة الإنجليزية.

ويهدف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من إنشاء الأكاديمية إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة دعمًا وتأكيدًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين بالعديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية، كما تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

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