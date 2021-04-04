تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» لمستخدمي «Microsoft»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة رقم (288-2021) بخصوص تحديثات أمنية في منتج (مايكروسوفت / Microsoft)، موضحًا أنَّ جميع القطاعات مستهدفة حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرات؛ ومن ثم الكشف والإفصاح غير المصرّح به للمعلومات وكذلك تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تحذير أمني رقم: 288-2021 تاريخ: 4/4/2021 بخصوص تحديث أمني في منتج Microsoft"، موضحًا تفاصيل التحذير عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وأشار المركز في تحذيره إلى أنّ شركة Microsoft أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based)

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الروابط التالية:

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-21199

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-21198

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-21197

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-21196

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-21195

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-21194

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