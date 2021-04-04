الصحة تحدد 3 طرق للوقاية من الغبار

كشفت وزارة الصحة طرق الوقاية من الغبار.

وقالت الوزارة في إنفوجراف نشرته صحة نجران، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنَّ هناك 3 طرق للوقاية من الغبار وهي إغلاق أبواب ومنافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الحرص علي استخدام الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما نبَّهت الوزارة مرض الربو بأهمية حمل بخاخ الربو الاسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة نصح به الطبيب.

وحثّت الوزارة مرضى الربو بسرعة التوجه إلي أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

يعتبر الغبار من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه علي جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

اقرأ أيضًا:

الوطني للأرصاد ينبّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق