الصحة تكشف مدى تعارض لقاح كورونا مع التطعيمات الأخرى

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية تعارض تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مع أيّ من اللقاحات الآخرى.

وأكدت وزارة الصحة في إجاباتها على الأسئلة الشائعة عبر حساب عش بصحة على موقع «تويتر» أنه نظرًا لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالتزامن مع اللقاحات الآخرى، فيجب إعطاء لقاح كوفيد-19 بمفرده.

وذلك مع فترة لا تقل عن 14 يومًا قبل أو بعد الإعطاء مع أي لقاحات أخرى وإذا تم إعطاء اللقاح عن غير قصد في غضون 14 يومًا من لقاح آخر فلا يلزم تكرار الجرعات لأي لقاح، وفقًا لوزارة الصحة.

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