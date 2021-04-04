الحيزان يحدّد خريطة هطول وانحسار الأمطار المتوقعة خلال ساعات

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الأحد، استمرار نشاط الرياح على شرق ووسط وغرب المملكة.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنَّه من المتوقع انحسار فرص هطول الأمطار وبقاؤها بشكل محدود جنوب غرب المملكة على أقصى المرتفعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره اليوم الأحد- نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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